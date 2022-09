Meteo 7 giorni: l'Autunno risponde presente su più di mezza Italia

L'Autunno ha fatto il suo ingresso, quantomeno sul lato termico, su tutta Italia durante lo scorso week-end e a quanto pare non si è trattata di una semplice toccata e fuga. L'alta pressione africana è ben lontana dal Mediterraneo e lo sarà con molta probabilità fino al termine di settembre, quando ormai tutte le masse d'aria in circolazione nell'emisfero boreale tenderanno fisiologicamente a raffreddarsi, anche quelle sub-tropicali. Sia chiaro, qualche altra giornata estiva potrebbe ancora ripresentarsi anche ad ottobre, come statistica climatica vuole soprattutto al sud, ma ormai siamo certamente lontani dalle pesanti ondate di caldo vissute in estate.

Ma torniamo ai prossimi sette giorni: le correnti molto fresche nord-orientali si intensificheranno ulteriormente a metà settimana, specie sul lato adriatico, dove provocheranno un altro sensibile calo termico (fino a 7-8°C sotto le medie del periodo). Si prospettano notti fredde da nord a sud, con minime tra i 6 e i 15°C.

Tutto cambierà a partire dal week-end: come già accennato in questo articolo diventa sempre più probabile un cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa: l'anticiclone delle Azzorre punterà con decisione il nord Atlantico in direzione della Groenlandia, lasciando la strada spianata a vaste irruzioni molto fresche di origine artica verso l'Europa centro-occidentale.

Un primo notevole peggioramento, di stampo atlantico, si manifesterà tra sabato sera, domenica e lunedì sulle regioni del nord e del medio-alto Tirreno. Le piogge potrebbero tornare su terreni ancora in pesante deficit idrico, come quelli del nordovest e del lato tirrenico (Lazio e bassa Toscana in particolare). Andrà meglio al sud nel fine settimana grazie a correnti più asciutte e stabili meridionali, che provocheranno anche un lieve aumento termico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 21 settembre: fenomeni sparsi sul medio-basso Adriatico in movimento verso le aree appenniniche. Qualche acquazzone sparso sulle isole maggiori. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 22 settembre: Piogge residue al sud, specie sulle isole maggiori con rischio temporali isolati e forti. Stabile e asciutto al nord. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile su quasi tutta Italia e clima gradevole.

Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al nord e Sardegna, con possibilità di piogge deboli o moderate. Temperature stazionarie.

Domenica 25 settembre: possibile forte peggioramento al nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna con rischio piogge e temporali intensi. Più stabile e molto mite al sud.

Lunedì 26 settembre: maltempo al nord ancora ben presente, oltre che su buona parte del centro. Scirocco al sud ma nubi avare di piogge. Temperature in aumento al sud.

Martedì 27 settembre: maltempo presente su tante regioni da nord a sud, specie quelle centrali. Peggioramento anche sul Meridione. Temperature stazionarie.

