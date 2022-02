Meteo 7 giorni: l'alta pressione lascia spazio al MALTEMPO anche su regioni dimenticate

L'anticiclone, già dominante su tutto il nord Italia ed il Mediterraneo occidentale, si espanderà verso est fino ad inglobare tutta la nostra penisola: l'apice dell'anticiclone è atteso tra mercoledì e giovedì, momento in cui corrisponderà un sensibile aumento termico specie in montagna.

Il periodo molto stabile e relativamente mite avrà breve durata: da venerdì inizierà un lento ma costante peggioramento del tempo a cominciare dal nord a causa di infiltrazioni umide e instabili dal nord Atlantico che andranno man mano ad indebolire l'alta pressione. Il peggioramento potrebbe entrare nel vivo nel corso di sabato, quando una piccola depressione nel mar Ligure potrebbe generare piogge e nevicate sparse fino a bassa quota al nord, dopo un lunghissimo periodo di siccità.

La perturbazione potrebbe poi transitare anche sulle regioni centrali e meridionali nel corso del fine settimana.

Ma non è tutto: ad inizio prossima settimana un'altra perturbazione atlantica potrebbe irrompere nel Mediterraneo, approfittando di un improvviso dietrofront dell'anticiclone verso l'Atlantico. Questa perturbazione potrebbe rivelarsi ben più incisiva di quella precedente e favorire piogge più diffuse ed estremamente necessarie in diverse località del nord e del lato tirrenico, duramente colpite dalla siccità.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord con l'arrivo di nuvolosità e piogge deboli in Liguria. Temperature in calo.

Sabato 12 febbraio: piccola depressione in formazione tra il mar Ligure ed il Tirreno. Piogge sparse al nord, specie nordovest, con neve a quote basse. Maltempo in arrivo anche al centro Italia e sulle isole. Temperature in netto calo.

Domenica 13 febbraio: il maltempo si sposta al sud mentre avanza un momentaneo miglioramento al nord. Temperature in ulteriore calo.

Lunedì 14 febbraio: si avvicina una nuova perturbazione al nord con piogge diffuse e neve sulle Alpi. Nel corso della giornata nubi in aumento anche al centro e al sud ma piogge più concentrate sul lato tirrenico. Venti di scirocco in rinforzo.

Martedì 15 febbraio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, specie al nord-est e sul lato tirrenico. Nevicate sulle Alpi e Appennino settentrionale

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località