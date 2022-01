Meteo 7 giorni: l'alta pressione lascerà spazio a gran freddo e anche NEVE?

Il protagonista indiscusso del fine settimana è senza dubbio l'anticiclone con le sue inversioni e le sue temperature a tratti tardo primaverili per colline e montagne. Ma quanto durerà la sua egemonia? Come già abbiamo avuto modo di spiegarvi in questo articolo, l'alta pressione subirà un netto declino con l'avvio della nuova settimana: l'ingresso di refoli freddi dai Balcani andranno a minare la stabilità dell'anticiclone causando un deciso calo delle temperature su tutta Italia.

Il calo termico sarà più marcato alle medio-alte quote, dove torneremo a respirare aria invernale, ma anche le pianure assaporeranno clima piuttosto freddo soprattutto dopo il tramonto e fino all'alba, a causa del forte irraggiamento notturno dettato dal cielo sereno. Nonostante l'indebolimento, l'alta pressione sarà comunque presente ed il maltempo si terrà a debita distanza dall'Italia.

Per una vera svolta bisognerà attendere il prossimo fine settimana: da venerdì 21 gennaio potrebbe aprirsi un periodo più instabile e soprattutto pienamente invernale ad opera delle fredde correnti nord europee. L'alta pressione tenderà pian piano a ritirarsi in Atlantico, lasciando il suo fianco orientale scoperto ed in balia del freddo artico-continentale.

Le regioni adriatiche e meridionali potrebbero subire in modo diretto gli effetti di queste intrusioni molto fredde da nord/nord-est, mentre il nord ed il lato tirrenico potrebbero ancora restare ai margini dell'instabilità, seppur in un contesto più freddo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 16 gennaio: giornata stabile e caratterizzata da inversioni termiche tra pianura e montagna. Clima gradevole su Alpi e Appennini.

Lunedì 17 gennaio: intrusione di deboli refoli freddi dai Balcani sotto l'anticiclone e possibile formazione di piogge deboli e isolate al sud e sul medio-basso Adriatico. Stabile altrove. Temperature in netto calo.

Martedì 18 gennaio: nubi sparse al sud con fenomeni molto rari. Stabile e soleggiato al centro e al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 19 gennaio: stabile su tutta Italia, persiste l'anticiclone ma con temperature nelle medie del periodo.

Giovedì 20 gennaio: anticiclone sull'Italia e tempo che si mantiene stabile. Forti inversioni termiche notturne e clima rigido al risveglio da nord a sud. Temperature in calo.

Venerdì 21 gennaio: indebolimento dell'alta pressione, possibile intrusione di aria molto fredda dai Balcani e nevicate sparse in collina sul versante adriatico (da confermare). Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: aria molto fredda dai Balcani verso l'Italia, specie sull'Adriatico e al sud. Possibili nevicate sparse a bassa quota (da confermare). Sereno e stabile al nord e medio-alto Tirreno.

