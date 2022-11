Meteo 7 giorni: l'alta pressione dopo le tante PIOGGE?

Nel corso dei prossimi sette giorni quel che non mancherà sarà certamente la dinamicità meteorologica nel Mediterraneo. La perturbazione in transito in queste ore lascerà spazio ad un'altra ondata di maltempo nettamente più intensa, attesa tra martedì e mercoledì.

Questa seconda intensa perturbazione darà vita a piogge estese, nubifragi, nevicate in montagna e anche a venti fortissimi a carattere ciclonico sullo Stivale. Riguardo il forte vento atteso martedì e mercoledì abbiamo già dedicato alcune utili righe di analisi in questo articolo. Le raffiche potranno sfiorare i 100-110 km/h su Sardegna, Sicilia, Campania, Molise, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, bassa Toscana e lungo l'arco alpino. Insomma il vento rischia di essere il protagonista principale della giornata su ampia scala, sebbene non andrà sottovalutato il rischio di nubifragi ed improvvisi alluvioni lampo, su cui ci ritorneremo in modo specifico nei prossimi aggiornamenti.

Giovedì la perturbazione si allontanerà dall'Italia e porterà vento di maestrale, un calo termico e residui fenomeni al sud. Tutto merito dell'anticiclone delle Azzorre che spingerà via l'ondata di maltempo e regalerà un deciso miglioramento ovunque. Venerdì e sabato potrebbero rivelarsi due giornate stabili.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 20 novembre: maltempo ben presente al sud e parte del centro, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: fenomeni sparsi al sud, qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Dalla sera netto peggioramento al nordovest per l'arrivo di una forte perturbazione da ovest. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: profonda depressione sull'Italia con maltempo diffuso e fenomeni intensi sul lato tirrenico, Marche, Emilia Romagna. Nevicate abbondanti in montagna. Venti impetuosi di libeccio e ostro al sud e lato tirrenico, foehn sulle Alpi occidentali dalla sera, bora al nordest.Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone su tutta Italia, ma potrebbe risultare momentaneo.

Sabato 26 novembre; stabile su gran parte d'Italia, nubi in aumento al nordovest con fenomeni sulle Alpi. Temperature in aumento.

