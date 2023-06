Meteo 7 giorni: il caldo si fa INTENSO, ma occhio ai temporali

Il tempo si è stabilizzato su tutta Italia grazie al ritorno dell'alta pressione, ancora relativamente debole rispetto a quanto previsto nei prossimi giorni. Il promontorio sub-tropicale farà la voce grossa a partire da lunedì, quando si approprierà di tutta Italia con valori di pressione e geopotenziale decisamente elevati, da piena Estate.

Già da questa domenica noteremo un significativo aumento delle temperature, specialmente sul lato tirrenico, le isole maggiori e in Pianura Padana. Le massime potranno toccare i 31-32°C in Toscana, Lazio e Sardegna, principalmente nell'entroterra. Tuttavia, l'arrivo dell'aria calda più intensa è previsto per martedì 20 e durerà fino a venerdì 23. Durante questi giorni, senza dubbio vivremo le giornate più calde di questo primo mese dell'Estate meteorologica. Le temperature supereranno facilmente i 34-35°C nelle zone interne del sud e delle isole principali.

Sembra che le condizioni meteorologiche avverse si prenderanno una breve pausa su quasi tutto lo Stivale. Durante tutto questo periodo di caldo e stabilità, potremmo comunque incappare in qualche pioggia sparsa e forti temporali serali o notturni sulle Alpi e le Prealpi, le zone più ai margini dell'area di alta pressione. Aumentano, inoltre, le possibilità di un veloce ma violento guasto del tempo venerdì 23 sulle regioni del nord ad opera di un fronte temporalesco proveniente da ovest.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 18 giugno: stabile ovunque, veloci temporali serali sul Nordvest e sulle Alpi. Temperature in netto aumento.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano sull'Italia, tempo generalmente stabile e caldo in aumento.

Martedì 20 Giugno: il caldo si fa intenso, afa possibile in Val Padana, isole maggiori e zone costiere. Punte di 34°C.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate con tempo stabile quasi ovunque. Caldo intenso al sud e sulle isole, con punte di 34-35°C. Possibili temporali isolati su Alpi e Prealpi.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Afa su pianure e coste. Punte di 36-38°C sulle isole maggiori.

Venerdì 23 Giugno: possibile ritorno di forti temporali al nord per un cedimento dell'anticiclone. Rischio grandinate e forti colpi di vento. Caldo intenso al centro e al sud.

Sabato 24 Giugno: possibili temporali al Nordest e regioni adriatiche, localmente di forte entità. Temperature in lieve calo.

