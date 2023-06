Meteo 15 giorni: fine mese con clima MENO CALDO e più INSTABILE?

Pare ormai assodato che la prossima settimana sarà caratterizzata quasi per intero dall'alta pressione africana sull'Italia e il Mediterraneo. Le giornate più calde saranno mercoledi 21 e giovedi 22 giugno (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/attenzione-caldo-opprimente-in-arrivo-la-settimana-prossima-ci-avvicineremo-ai-40-/97851/) .

Il caldo intenso potrebbe comunque sconfinare fino all'ultimo week-end di giugno. La prima mappa mostra la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per sabato 24 giugno:

Ancora caldo intenso sull'Italia, specie al centro e al meridione, mentre il nord potrebbe vedere già qualche temporale segnatamente sulle Alpi. Il core del caldo dovrebbe spostarsi nei giorni seguenti verso la Penisola Iberica, per poi ripiegare con maggiore decisione verso i propri territori di origine. Ne dovrebbe scaturire una fine del mese decisamente più accettabile dal punto di vista termico e caratterizzata anche da un po' di instabilità.

La seconda mappa è la media degli scenari americana valida per mercoledi 28 giugno:

Il promontorio africano bollente dovrebbe essere sostituito dal braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre che proporrà correnti più fresche dai quadranti occidentali. Di conseguenza le temperature si porteranno su standard maggiormente vivibili oltre alla presenza di qualche temporale in più.

Per finire vi mostramo la mappa delle probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per mercoledi 28 giugno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Le probabilità maggiori di avere temporali saranno al nord-est, ma anche su gran parte del nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, molto meno sul resto del Paese.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località