Meteo 7 giorni: FREDDO insistente su tutta Italia, altra irruzione artica nel week-end!

Freddo, piogge e nevicate torneranno ben presto a far visita all'Italia, a cominciare proprio da mercoledì 5, a causa di una perturbazione nord Atlantica pronta a spazzar via l'anticiclone africano arrivano al termine del 2021.

Questa perturbazione porterà un netto peggioramento al nordest, con piogge diffuse e nevicate a tratti abbondanti sulle Alpi. Un po' ai margini il nordovest, ed in particolare Liguria occidentale, Piemonte e Valle d'Aosta dove i fenomeni latiteranno.

Nelle prime ore dell'Epifania non escludiamo residue nevicate fino a bassissima quota al nordest (come anticipato in questo articolo).

Il peggioramento attraverserà anche centro e sud nel corso dell'Epifania, col chiaro intento di far scendere in modo netto le temperature.

Nel prosieguo di settimana avremo a che fare con altri impulsi perturbati provenienti dal nord Atlantico, colmi di aria fredda di origine artica. Uno di questi è atteso tra venerdì e sabato e coinvolgerà prettamente il sud a suon di piogge e forti rovesci (e nevicate abbondanti in Appennino).

L'altro potrebbe far il suo ingresso tra domenica 9 e lunedì 10: trattasi di un'irruzione artica particolarmente intensa che potrebbe dar vita a piogge diffuse e nevicate intense fino in collina dapprima al centro Italia e poi anche al sud. Potrebbe trattarsi della prima intensa ondata di freddo del nuovo anno e la prima dell'inverno per quanto riguarda il meridione.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 5 gennaio: cedimento dell'anticiclone su tutta Italia, in arrivo una perturbazione dalla Valle del Rodano con piogge e nevicate verso il nord. Fiocchi sino in bassa montagna/alta collina sul nordest. Piogge in estensione al lato tirrenico. Temperature in calo al nord, lieve aumento al centro e al sud.

Giovedì 6 gennaio: Epifania instabile al centro e al sud, nevicate in Appennino oltre 800/1000 metri. Graduale miglioramento al nord ma attenzione a residui fenomeni su Veneto ed Emilia Romagna al mattino, con fiocchi di neve fino a bassa quota. Temperature in netto calo ovunque.

Venerdì 7 gennaio: stabile al nord e gran parte del centro, maltempo diffuso al sud dove l'aria fredda darà vita ad una depressione ricca di maltempo. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

Sabato 8 gennaio: depressione bloccata nel mar Ionio e ancora fenomeni diffusi al sud. Più asciutto al centro e al nord. Nevicate abbondanti sull'Appennino meridionale. Temperature stazionarie o in calo.

Di seguito le precipitazioni totali previste fino al 10 gennaio: accumuli abbondanti al sud per effetto delle varie perturbazioni.



Domenica 9 gennaio: irruzione artica in arrivo al centro e al sud, possibile depressione nel mar Tirreno con precipitazioni estese. Forti nevicate in Appennino, fino in collina al centro. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 gennaio: maltempo diffuso al sud con nevicate copiose in Appennino, fin sui 700 metri di quota e localmente più in basso tra Campania e Basilicata. Residue nevicate sull'Appennino centrale. Temperature in calo.

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud, stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località