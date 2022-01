Meteo: MALTEMPO in arrivo con NEVE anche a quote molto basse; vediamo DOVE e QUANDO...

L'alta pressione è ormai al tramonto. La parte più avanzata di una perturbazione inizierà ad agire nel pomeriggio-sera su parte del nord con alcune deboli piogge. Il fronte vero e proprio si farà sentire invece tra mercoledi 5 e giovedi 6 gennaio, con piogge, temperature in calo e neve a quote molto basse specie sul nord-est e l'Appennino centro-settentrionale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 5 gennaio:

Il Piemonte ed in parte anche il Ponente Ligure verranno purtroppo saltate dai fenomeni. Sul resto del nord sarà invece una giornata piovosa con rovesci sulla Liguria centro-orientale e il nord-est. Rovesci anche sulla Toscana, l'Umbria occidentale parte del Lazio, piovaschi anche sulla Sardegna ed in parte sulla Campania, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto.

QUOTA NEVE : tra la mattinata e il primo pomeriggio ancora tra 800 e 1000 metri sulle Alpi e 1400-1500 metri in Appennino. Tra il pomeriggio e la serata quota in sensibile calo sulle Alpi centro-orientali fino a 300-400 metri con probabile interessamento dei fondovalle. Quota neve in calo fino a 700-800 metri sull'Appennino Emiliano Romagnolo e 900 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano.

Questa invece è la previsione per la giornata dell'EPIFANIA:

Tra la notte e la mattinata quota neve molto bassa sull'Appennino Emiliano-Romagnolo fino a 200-300 metri, 400 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano. Sul resto del nord il calo delle temperature coinciderà con lo stoppamento dei fenomeni. Nel corso della giornata migliorerà anche sull'Emilia Romagna con cessazione delle nevicate.

Rovesci saranno altresì presenti sulla Sardegna e lungo il litorale tirrenico fino alla Campania, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo ovunque e rotazione del vento dai quadranti settentrionali.

