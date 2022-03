Meteo 7 giorni: finale di MARZO con l'ombrello su tante regioni!

Le prime perturbazioni della primavera sembrano davvero cosa fatta: tutti i modelli matematici sono concordi sull'arrivo di almeno due perturbazioni atlantiche nei prossimi sette giorni, i quali ci traghetteranno alla fine di marzo (come già anticipato in questo articolo).

Il primo fronte perturbato arriverà domenica sulle regioni del sud, dove porterà un po' di piogge e qualche acquazzone. Nulla di particolare altrove, dove continueremo ad avere clima gradevole. Lunedì qualche residuo fenomeno al sud, ma nel frattempo si preparerà il "piatto forte" di marzo, ovvero una vasta perturbazione atlantica destinata a coinvolgerà gran parte dell'Europa centro-occidentale.

Questo forte peggioramento di stampo atlantico muoverà i primi passi in Italia nel corso di martedì 29 (specie al nordovest e sul lato tirrenico) male precipitazioni più importanti arriveranno tra mercoledì 30 e giovedì 31, quando in tante località del centro, del nord e del lato tirrenico sarà necessario l'ombrello.

Il vento di scirocco, tipico delle ondate di maltempo atlantiche, sarà indispensabile per il ritorno della pioggia su regioni dimenticate dal maltempo negli ultimi mesi.

Questa la probabilità circa l'arrivo della pioggia il 30 marzo:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento, massime fino a 22°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud.

Sabato 26 marzo: stabile fino al mattino, poi nubi in aumento al sud e le isole maggiori. Deboli piogge in arrivo in Sardegna entro sera. Temperature stazionarie.

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci diffusi al sud, qualche pioviggine in transito anche al centro. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico, in via di miglioramento. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Prime piogge in serata al nordovest e alto Tirreno. Scirocco in rinforzo.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, possibili piogge diffuse e locali temporali al nord e sul medio-alto Tirreno. Scirocco al sud.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

