METEO 7 GIORNI: estate "minata" dai TEMPORALI anche la settimana prossima?

Si conferma un giovedi 8 luglio con temporali anche forti al nord e temperature estreme al sud:

Tra Piemonte, Lombardia e Triveneto sono attesi nubifragi e grandinate; gran caldo invece al centro, ma soprattutto al sud con 40° a portata di mano su diverse regioni (si legga questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-gioved-pazzo-tra-nubifragi-e-caldo-estremo-sulla-tua-regione-cosa-succeder-/90963/

Passata questa pazza giornata, la situazione meteorologica per il fine settimana dovrebbe rilassarsi sulle nostre regioni, con tempo nel complesso buono e qualche temporale di stagione limitato alle aree alpine nel pomeriggio. Ecco la mappa valida per domenica 11 luglio:

Bel tempo da nord a sud, ma con temperature che non dovrebbero eccedere verso l'alto in nessuna parte della nostra Penisola.

Successivamente, nell'arco della prossima settimana, le analisi propendono per un nuovo attacco temporalesco sulla nostra Penisola che si dovrebbe concretizzare tra martedi 13 e mercoledi 14 luglio:

In Italia torneranno i temporali ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali, ma in probabile successiva estensione anche a parte del meridione con benefici cali delle temperature. Si tratta di un'evoluzione ancora in fase di studio, di conseguenza vi daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

RIASSUMENDO: giovedi 8 temporali forti al nord, molto caldo al centro e soprattutto al meridione. Tra venerdi 9 e lunedi 12 luglio bel tempo ovunque e temperature non troppo elevate; martedi 13 luglio peggiora al centro-nord con temperature in calo.

