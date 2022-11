Meteo 7 giorni: due perturbazioni confermate, ma con lo stesso obiettivo!

Almeno due perturbazioni interesseranno l'Italia fino al termine di novembre, ma entrambe sembrano dirette verso il basso Mediterraneo a causa di una spiccata vivacità degli anticicloni sul centro-nord Europa e l'Atlantico.

La prima perturbazione è attesa tra sabato 26 e domenica 27: l'obiettivo dell'ondata di maltempo saranno le regioni del sud, del medio Tirreno e delle isole maggiori a causa di una depressione in formazione sul mar Tirreno centro-meridionale, in rapido spostamento verso il canale di Sicilia. Questa perturbazione potrebbe innescare piogge diffuse e a tratti intense su gran parte del sud, in particolare sul versante ionico che si ritroverebbe sotto le temibili correnti umide orientali in grado di generare accumuli di pioggia davvero abbondanti.

La seconda perturbazione riceve sempre più consensi e sembra quasi del tutto confermata tra 29 e 30 novembre. In questo caso si tratterà di un affondo freddo dal nord Europa che apporterà non solo altro maltempo sulle regioni del sud ma anche un deciso calo delle temperature. Proprio dagli ultimi giorni del mese, infatti, il freddo potrebbe prendere pieno possesso dell'Italia come anticipato in questo articolo.

In tutto questo il nord resterà ai margini del maltempo ormai quasi senza dubbio fino al termine di novembre. Gli unici cambiamenti del tempo saranno sui termometri in quanto il freddo invaderà anche il nord a cominciare da questo fine settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 25 novembre: anticiclone momentaneo e tempo stabile, temperature in lieve aumento.

Sabato 26 novembre: peggiora rapidamente sulla Sardegna per l'arrivo di una rapida perturbazione atlantica. Nel corso della giornata piogge in arrivo sul medio-basso Tirreno e tutto il sud. Più asciutto al nord. Temperature in aumento.

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi con fenomeni sparsi. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, possibile nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud, da confermare. Temperature in forte calo!

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese si apre col maltempo al sud. Freddo secco sul resto d'Italia.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località