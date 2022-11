Meteo 15 giorni: tempo più FREDDO e PERTURBATO in prospettiva!

Poco spazio all'alta pressione, mentre le quotazioni per un periodo più freddo e perturbato attorno alla fine del mese stanno crescendo. In altre parole, quasi tutta l'Europa farà i conti con aria fredda di matrice orientale che contrastando con le acque più calde del nostro mare, determinerà la nascita di depressioni e maltempo in sede italica.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 3 dicembre:

Alta pressione forte in sede russa e correnti orientali fredde sull'Europa centrale ed in parte anche sull'Italia. Notate la depressione sulla Penisola Iberica che immetterà aria più mite sul Mediterraneo. Dallo scontro tra queste sue masse d'aria scaturirà il maltempo atteso in sede italica.

Dal punto di vista termico, ecco la media termica degli scenari imbastita dal modello americano sempre per sabato 3 dicembre:

Tutta l'Europa centro-settentrionale sarà sotto condizioni di freddo più o meno intenso. Le regioni settentrionali verranno lambite da questa massa fredda, mentre il centro e il meridione avranno un clima relativamente più mite.

Parliamo infine delle piogge. Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica prevista per lunedi 5 dicembre:

Molte aree con probabilità di pioggia elevata (colore giallo) e media (colore verde); poche invece con probabilità bassa (colore blu).

