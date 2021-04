Meteo 7 giorni: DILUVIO in vista nel week-end su diverse zone, caldo al sud, poi cambia tutto!

Maltempo in ulteriore accentuazione nelle prossime 48 ore sull'Italia settentrionale ma con risvolti instabili anche al centro e persino su parte del sud nella giornata di sabato 1° maggio.

L'avvicinamento del fronte freddo comporterà un temporaneo richiamo di aria calda al sud e su parte del centro nelle prossime 36 ore, con un picco di caldo sulla Sicilia e la Puglia, atteso tra venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Già venerdì comunque l'instabilità non abbandonerà il nord e nel pomeriggio si verificheranno ulteriori rovesci:





Invece sabato 1° maggio ecco l'arrivo del fronte freddo vero e proprio con una degenerazione temporalesca nel pomeriggio-sera tra nord, centro e parte del meridione, come vediamo in questa mappa:

Ecco i picchi di temperatura previsti alle ore 12 di sabato, nel momento di massima avvezione calda poco prima della deriva temporalesca:

Domenica 2 maggio residui fenomeni al nord con cambiamento della circolazione atmosferica, rotazione del vento ad ovest e temperature in calo al centro e al sud ma con tempo in prevalenza stabile, qui il tempo previsto per domenica:

Lunedì 3 si aprirà con condizioni di variabilità ma con fenomeni ormai davvero sporadici e limitati all'area alpina, al nord-est e all'Appennino centrale, qualche annuvolamento potrebbe coinvolgere anche l'estremo sud, specie tra Sicilia e Calabria con brevi piogge ma con successive schiarite.



Da mercoledì 5 dovrebbe aprirsi una fase caratterizzata da tempo più stabile ovunque e con temperature in graduale rialzo.



IN SINTESI il TEMPO sino a GIOVEDI 6 MAGGIO:

venerdì 30 aprile: al nord instabile con rovesci, segnatamente a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio, ma possibili a carattere sparso anche sulle pianure. Tempo migliore al centro e al sud con rialzo termico e caldo pomeridiano, locali nebbie mattutine lungo le coste per il flusso mite.



sabato 1° maggio: maltempo in arrivo dal pomeriggio al nord con piogge, temporali, colpi di vento ed isolate grandinate, fenomeni sparsi in arrivo anche al centro a prevalente carattere temporalesco, coinvolto marginalmente anche il sud con brevi acquazzoni sparsi su Campania, Molise, Foggiano, Lucania, asciutto sul resto del meridione con caldo anche estivo sulla Sicilia e la Calabria. Valori in calo ovunque dalla sera.



domenica 2 maggio: ultime piogge o rovesci al nord, dapprima sui rilievi, poi in aperta pianura nel pomeriggio a macchia di leopardo, tempo migliore al centro e al sud, temperature in calo con rotazione dei venti ad ovest.



lunedì 3 maggio: un po' di nuvolaglia al nord con qualche sporadica precipitazione non esclusa su centro-est Alpi e Triveneto nel pomeriggio. Fenomeni occasionali sull'Appennino centrale sempre nelle ore più calde, nubi su Sicilia e Calabria con locali piovaschi, tempo buono altrove, temperature miti e gradevoli.



martedì 4 maggio: bel tempo ovunque e temperature primaverili.



mercoledì 5 e giovedì 6 maggio: un po' di nuvolosità a spasso per il Paese, più compatta ad ovest ma senza fenomeni di rilievo, in un contesto sempre favorevole ad ampie schiarite assolate. Da confermare.

