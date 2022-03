Meteo 7 giorni: dal FREDDO alle correnti AFRICANE?

L'aria fredda dell'est Europa continuerà a girovagare per il Mediterraneo almeno fino al termine della settimana e probabilmente qualche strascico persisterà anche ad inizio della prossima sulle regioni settentrionali.

Nel frattempo aumentano sempre più le possibilità di un netto cambio di scenario sul Vecchio Continente, dove dopo una lunga assenza potrebbero tornare alla ribalta le correnti più miti meridionali, provenienti dal nord Africa.

La tendenza è confermata dai principali modelli, come già accennato in questo articolo. La causa sarebbe la discesa di una serie di impulsi nord atlantici verso la penisola iberica ed il Marocco, sede dell'anticiclone per quasi tutto l'inverno.

Con l'arrivo delle perturbazioni sull'Europa occidentale, sarà facile imbattersi in poderosi richiami di aria mite sub-tropicale verso il Mediterraneo centrale e verso l'Italia, soprattutto dopo metà mese.

Dunque nel corso della prossima settimana le temperature potrebbero tornare a salire su tante nostre regioni, portandosi quantomeno attorno alle medie del periodo dopo il lunghissimo periodo freddo (con temperature pesantemente sotto le medie) vissuto tra fine febbraio e inizio marzo.

Col ritorno delle correnti più tiepide e umide sud-occidentali, ecco che tornano a salire le possibilità di piogge per le regioni tirreniche e settentrionali, in particolare nella seconda metà della prossima settimana.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 10 marzo: generalmente stabile e soleggiato, ma clima freddo ovunque, rigido al mattino.

Venerdì 11 marzo: alta pressione in rinforzo su tutta Italia. Temperature in lieve aumento nelle massime, molto freddo di notte. Ventoso al sud.

Sabato 12 marzo: perturbazione atlantica in scorrimento dal canale di Sardegna all'estremo sud, con piogge e rovesci sulle isole maggiori e la Calabria. Nubi in aumento al centro e al nordovest ma senza particolari fenomeni. Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Domenica 13 marzo: maltempo sparso al sud ma in via di miglioramento. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 marzo: tempo in generale miglioramento grazie all'alta pressione. Lieve aumento delle temperature.

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud.

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi in aumento al sud per correnti via via più forti di libeccio. Temperature in aumento.

