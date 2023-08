Meteo 7 giorni: dai TEMPORALI (locali, ma intensi) al CALDO ATROCE!

L'alta pressione africana è tra noi ed almeno fino al 25 agosto continuerà a tormentare la nostra Penisola con un caldo sopra alle righe. In una prima fase, indicativamente fino a giovedi 17 agosto, il promontorio stabilizzante verrà parzialmente insidiato da aria più fresca in quota proveniente dall'Atlantico. Tutto ciò determinerà un aumento della tendenza temporalesca pomeridiana o serale che interesserà segnatamente i rilievi del nord, parte della Pianura Padana ed in alcuni casi le aree interne dell'Italia centrale.

Successivamente, a partire da venerdi 18 agosto, l'alta pressione africana lancerà un acuto verso nord, "sterilizzando" qualunque velleità temporalesca e facendo risalire le temperature a livelli preoccupanti sulla nostra Penisola.

Andiamo con ordine. La giornata con la maggiore presenza di temporali sarà giovedi 17 agosto; ecco la mappa:

Temporali essenzialmente pomeridiani o serali su Alpi, Prealpi, con sconfinamenti tra la sera e la notte anche nelle aree adiacenti della Pianura Padana. Rischio di temporali essenzialmente pomeridiani anche tra l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano. Non si esclude qualche temporale anche nelle aree interne del centro, per il resto gran sole e caldo senza valori record.

Come anticipato, l'Africa aumenterà il suo ruggito a partire da venerdi 18, preparando un fine settimana infuocato da nord a sud. La giornata peggiore sembra essere domenica 20 agosto.

La prima mappa mostra i geopotenziali previsti in Italia per le ore centrali della giornata festiva:

Un'Italia tutta inghiottita dal rosso che testimonia un'ondata di caldo seria e organizzata. Dove vedete il colore piu scuro avremo aria in arrivo direttemente dal tropico, che tenderà a stemperarsi leggermente andando verso levante.

Infine, la situazione diverrà critica anche per il disagio da caldo. Ecco l'indice di calore, o indice di disagio da caldo, che sarà presente in Italia nella giornata di domenica 20 agosto. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Punte di CALDO INSOPPORTABILE sull'Emilia Romagna e le zone interne della Toscana. Condizioni di MALESSERE praticamente sul restante centro-nord e la Sardegna, ad eccezione forse delle zone adriatiche. Al sud condizioni di MALESSERE sulla Puglia e la Lucania, caldo solo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO altrove.

