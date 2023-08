CALDO INTENSO: prossimo fine settimana INFUOCATO sull'Italia, diverse regioni rischieranno i 40Â°!

Ci risiamo! Chi pensava che la rinfrescata di fine luglio/inizio agosto potesse impensierire il mostro estivo mediterraneo si sbagliava di grosso. L'alta pressione è già tornata sull'Italia e le temperature sono aumentate negli ultimi giorni, ma per il momento non sono presenti valori record. Record che potrebbero però tornare nel prossimo fine settimana, quando l'anticiclone africano emetterà un forte acuto e farà piombare tutta l'Italia sotto una canicola davvero fastidiosa.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di domenica 20 agosto:

Ecco il solito calderone mediterraneo dove l'alta pressione africana troverà terreno fertile per la sua espansione verso nord. Si prevedono condizioni davvero preoccupanti sul fronte del caldo sulla Penisola Iberica, dove il termometro potrebbe superare i 45°! Anche da noi il caldo non sarà uno scherzo, perchè i 40° potrebbero tornare e questa volta non solo al sud e sulle Isole.

Facciamo però parlare le mappe. La seconda mostra le temperature previste al suolo alle ore 14 di sabato 19 agosto - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Il modello americano prevede 39° nelle aree interne della Toscana e del Lazio, unitamente alla Sardegna e la Sicilia meridionale, ma osservate come molte aree italiche presentino termiche superiori a 35°. Si salveranno un po' le zone costiere, al prezzo però di un aumento dell'umidità.

La giornata più critica potrebbe essere domenica 20 agosto: ecco le temperature al suolo previste sempre attorno alle ore 14:

Punte di 41° sulla Toscana, 40° su Emilia Romagna, Lazio, Sardegna meridionale e bassa Lucania. Notate come molte aree presentino valori attorno a 38-39°.

Manca fortunamente tempo; si spera quindi in una riduzione di queste temperature davvero assurde. Vi terremo costantemente aggiornati!

