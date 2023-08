ATTENZIONE ai TEMPORALI tra mercoledi 16 e giovedi 17 agosto!

L'alta pressione africana resterà padrona di tutto lo scacchiere italico anche nei prossimi giorni. Tuttavia, alle quote superiori si manifesteranno infilttrazioni fresche dall'Atlantico che potrebbero incentivare l'attività temporalesca pomeridiana o serale segnatamente sulle aree montuose, ma con qualche sconfinamento sulle pianure del nord. Le giornate più "temporalesche" dovrebbero essere mercoledi 16 e giovedi 17 agosto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 16 agosto:

Partendo dal settentrione, il rischio di temporali si paleserà su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure e Tosco-Emiliano nel pomeriggio. In serata vi saranno sconfinamenti in direzione delle aree di pianura adiacenti, specie sul Piemonte. Su tutte le altre zone non avremo fenomeni.

Al centro e su parte del meridione i temporali si formeranno lungo la catena dell'Appennino sempre nel pomeriggio, ma non sconfineranno lungo le coste, dove il tempo resterà buono. Bel tempo deciso invece sulle due Isole Maggiori.

Questa invece è la sommatoria dei temporali prevista per giovedi 17 agosto:

Temporali segnatamente al nord, ma solo su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure e Tosco Emiliano nelle ore pomeridiane. Rischio di sconfinamenti serali o notturni sulla pianura piemontese e parte della Lombardia. Su tutte le altre regioni non si avranno fenomeni, a parte forse qualche breve rovescio pomeridiano nelle aree interne dell'Italia centrale.

