Meteo 7 giorni: che DILUVIO nel fine settimana al NORD

La breve, ma intensa ondata di freddo che sta entrando in queste ore sul nostro Paese raggiungerà il suo culmine nella prima mattinata di domani, mercoledi 7 aprile.

Qualche gelata sarà possibile sulle pianure del nord e nelle valli interne dell'Italia centrale, con riscontri negativi sul patrimonio vegetale in stato già avanzato. Non mancheranno le nevicate sull'Appennino centro-meridionale a quote molto basse, non superiori a 500-700 metri...il tutto accompagnato da una sostenuta ventilazione settentrionale.

Tra giovedi 8 e venerdi 9 aprile l'aria fredda tenderà lentamente ad abbandonare l'Italia ed al suo posto subentrerà un relativo campo di alta pressione con un miglioramento generale del tempo e un aumento delle temperature. Ecco la mappa incentrata per il pomeriggio di giovedi 8 aprile.

La figura stabilizzante darà una spallata all'aria fredda che verrà deviata verso l'Europa orientale. In prossimità delle Isole Britanniche notiamo però una nuova perturbazione che potrebbe determinare l'arrivo della pioggia al nord durante il week-end.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 11 aprile, notiamo il settentrione e parte del centro tra le braccia di piogge anche consistenti:

Anche la Toscana potrebbe essere interessata da condizioni piovose, specie la parte settentrionale della regione, mentre il resto d'Italia non dovrebbe avere fenomeni in un contesto termico abbastanza mite.

Sulle Alpi tornerà anche la neve, ma solo a quote superiori a 1500-1700 metri.

A seguire cosa potrebbe succedere? Il tempo sul Mediterraneo e l'Italia si manterrà instabile anche nei giorni successivi, con le piogge che si trasferiranno anche al meridione e sulle Isole.

Ecco la mappa relativa a martedi 13 marzo:

Alte pressioni lontane dalla scena italiana con una blanda depressione sull'Italia foriera di qualche rovescio o temporale piu frequente al centro e al meridione, in un contesto termico comunque primaverile.

