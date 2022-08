Meteo 7 giorni: caldo NORMALE e rischio temporali in settimana, poi...

Una vasta sacca d'aria instabile e più fresca aleggia tra Italia e Balcani e qui persisterà ancora per qualche giorno rendendo il tempo piuttosto vivace e gradevole.

Il sud Italia sarà al centro dell'instabilità fino a giovedì, soprattutto su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia ionica, Campania dove i temporali potrebbero rivelarsi molto intensi.

Tra venerdì e sabato avremo un momentaneo miglioramento sulle regioni del sud, mentre gli acquazzoni torneranno ad interessare le regioni settentrionali. La pressione tenderà ad indebolirsi al centro e al nord favorendo un ritorno dell'instabilità pomeridiana.

La giornata di domenica potrebbe rivelarsi una delle più instabili della settimana da nord a sud: temporali e rovesci pomeridiani saranno ben presenti dalla Val Padana al Meridione, specie nei settori interni, in montagna e in collina. Il tutto si svolgerà in un contesto termico in linea con il periodo, con temperature massime tra i 25 e i 31°C.

Ad inizio prossima settimana il tempo cambierà ancora: come accennato in questo articolo è probabile un rinforzo dell'anticiclone africano a ridosso dell'Italia, il quale favorirà un miglioramento del tempo su tante regioni ed anche un aumento delle temperature. Insomma farà più caldo negli ultimissimi giorni di agosto, ma non in modo eccezionale come più volte capitato negli ultimi tre mesi!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 24 agosto: persiste un regime instabile al sud alimentato da aria più gradevole dai quadranti settentrionali. Temporali pomeridiani nei settori interni e montuosi. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento al nord.

Giovedì 25 agosto: variabilità pomeridiana al sud con numerosi temporali e rovesci, più stabile al centro e al nord. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 26 agosto: lieve cedimento della pressione anche al centro e al nord, in arrivo rovesci e temporali sparsi tra pomeriggio e sera. Miglioramento al sud. Temperature in lieve aumento.

Sabato 27 agosto: rovesci e temporali disorganizzati da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve aumento.

Domenica 28 agosto: temporali e acquazzoni pomeridiani diffusi da nord a sud, specie su monti e colline. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 29 agosto: tempo in miglioramento, pressione in aumento ovunque. Temperature in aumento.

Martedì 30 agosto: stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati temporali al nord. Caldo in intensificazione al centro e sulle isole maggiori.

