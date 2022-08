Agosto si concluderà con un AUMENTO delle temperature?

Un'insenatura fresca e instabile presente tra Mediterraneo centrale e Balcani sta contribuendo ad un clima tutto sommato gradevole in quest'ultima decade di agosto, sorpattutto al sud dove le temperature sono addirittura inferiori alle medie del periodo.

Questa goccia fresca, che sarà responsabile di forti temporali sparsi in settimana sulle regioni meridionali, tenderà gradualmente a dissolversi dopo il 25 agosto. Ne conseguirà un graduale rinforzo della pressione che tenderà a far lievemente aumentare le temperature ma non a cancellare del tutto l'instabilità, la quale sarà frequente soprattutto nei pomeriggi.

Sul finire del mese, quindi tra lunedì 29 e mercoledì 31 agosto, diventa sempre più probabile un rinforzo dell'anticiclone africano tra il Mediterraneo occidentale, la Tunisia e l'Algeria, con effetti anche sullo Stivale.

Stando agli ultimissimi aggiornamenti è probabile un rinforzo della pressione su buona parte del centro e del sud, mentre il nord potrebbe subire l'offensiva di correnti instabili da ovest in grado di determinare rovesci e temporali. L'aumento delle temperature, tuttavia, potrebbe coinvolgere tutta l'Italia.

Le anomalie previste negli ultimi due giorni di agosto mostrano almeno 4-5°C al di sopra delle medie del periodo su buona parte della penisola, segno che potremmo sfiorare massime di 34-35°C su molte località di pianura. Pressoché impossibile l'arrivo di aria ancor più calda sub-tropicale, pertanto il caldo estremo è al momento improbabile.