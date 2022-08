Meteo 7 giorni: CALDO e AFA in aumento, ma i TEMPORALI diranno la loro!

Le correnti africane stanno nuovamente invadendo con insistenza la nostra penisola tanto che tra mercoledì e venerdi porteranno la colonnina di mercurio agevolmente oltre i 34-35°C su buona parte dei settori interni italiani, da nord a sud. Qualche picco di 38-39°C sarà plausibile in Val Padana e nelle zone interne delle regioni tirreniche.

Insomma il caldo non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Ma avremo anche stabilità? Ebbene l'anticiclone, in rinforzo fino a venerdì, potrebbe subire un nuovo contraccolpo alle alte quote tra il week-end e l'inizio della prossima settimana.

La pressione e la stabilità alle alte quote tenderanno a scemare leggermente favorendo l'ingresso di aria più fresca dall'est. In tal caso potremo assistere ad un rinvigorimento dell'instabilità pomeridiana e serale su tante località montuose e collinari, oltre che in Val Padana e lungo le regioni tirreniche.

Ad inizio prossima settimana l'instabilità potrebbe farsi decisamente più intensa e diffusa, ricordando però che avremo a che fare pur sempre con temporali dagli esiti molto disorganizzati. Ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 3 agosto: anticiclone disteso su tutta Italia, stabile ovunque e temperature in aumento graduale specie nelle massime. Rari temporali pomeridiani sui monti.

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

Sabato 6 agosto: infiltrazioni più fresche in alta quota, possibilità di temporali sparsi in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Caldo diffuso da nord a sud.

Domenica 7 agosto: temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Leggero calo termico ovunque.

Lunedì 8 agosto: temporali pomeridiani e serali diffusi in Val Padana, sulle Alpi e regioni tirreniche oltre che nelle aree interne del lato adriatico e delle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni, specie in Val Padana e lato tirrenico. Lieve calo termico.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località