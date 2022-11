Meteo 7 giorni: breve pausa, week-end con l'ombrello su tante regioni!

C'è poco spazio per il bel tempo nel Mediterraneo in questo scoppiettante mese di novembre. Dopo le tante piogge delle ultime 36 ore, che hanno bagnato maggiormente le regioni del nord-est e del lato tirrenico, ecco che si preannuncia un nuovo peggioramento durante il fine settimana.

La pausa tra giovedì e venerdì sarà davvero breve, dovuta ad un fisiologico periodo di transizione tra una perturbazione e l'altra. Il treno di perturbazioni, infatti, non si interromperà e addirittura potrebbe riservare diverse altre piovose soprese sullo Stivale fino ai primi giorni di dicembre.

Già da venerdì sera assisteremo alle prime note instabili legate al peggioramento del week-end: piogge e locali rovesci approcceranno Sardegna, Toscana e Lazio, dopodichè nel corso di sabato il maltempo sovrasterà buona parte del centro e del sud. Resterà ai margini il nord, essendo troppo lontano dal centro di bassa pressione che giacerà sul basso Tirreno.

Dopo un'altra breve pausa nella giornata di lunedì 28, ecco che potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento tra 29 e 30 novembre determinato da un flusso freddo nord europeo. Su quest'ultimo ci sono ancora delle incertezze considerata la distanza temporale che ci separa, ma sembra proprio che una nuova consistente dose di piogge potrebbe bagnare le nostre regioni (ve ne abbiamo anche parlato in questo articolo). Quel che sembra più probabile, ad ora, è il netto calo termico che prenderà forma negli ultimi cinque giorni del mese, tanto da portare le temperature sotto le medie del periodo su tutto lo Stivale:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone momentaneo e tempo stabile, temperature in lieve aumento.

Sabato 26 novembre: peggiora rapidamente sulla Sardegna per l'arrivo di una rapida perturbazione atlantica. Nel corso della giornata piogge in arrivo sul medio-basso Tirreno e tutto il sud. Più asciutto al nord. Temperature in aumento.

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi con fenomeni sparsi. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, possibile nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud, da confermare. Temperature in forte calo!

Mercoledì 30 novembre: possibili strascichi del maltempo al sud, migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

