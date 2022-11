Meteo 15 giorni: l'INVERNO proverà ad imporsi sulla nostra Penisola!

Prepariamoci a salutare le correnti miti oceaniche per dare il benvenuto all'aria fredda proveniente da est. Questa, a contatto con le acque più calde del Mediterraneo, darà luogo a depressioni in sede italica con possibili fasi di maltempo sul Bel Paese che potrebbero sfociare verso la fine del mese in nevicate anche a bassa quota.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdì 2 dicembre:

Sul bordo meridionale di un vasto anticiclone posizionato sul nord-est Europa, scorreranno correnti fredde che sul Mediterraneo daranno luogo a depressioni e maltempo. Stante le basse temperature, non si potranno escludere le prime nevicate a bassa quota segnatamente al nord.

Quanto freddo arriverà? Quest'oggi esaminiamo il QUANTILE 25% ovvero lo scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di sabato 3 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Si tratta delle temperature attese a 1500 metri di altezza. Punte di -8° sull'Europa centrale e -4° sulla verticale del settentrione e del medio Adriatico. Notate l'isoterma 0° a tagliare addirittura la Calabria.

E le precipitazioni? La terza mappa mostra la probabilità di pioggia su scala italica attesa per la giornata di domenica 4 dicembre:

Punte con probabilità di pioggia elevata saranno presenti dove vedete il colore giallo. Quasi ovunque la probabilità di pioggia sarà media, con pochissime aree (quelle colorate in blu) che presenteranno probabilità bassa.

Nei prossimi giorni faremo il punto sulla base delle nuove uscite modellistiche, continuate quindi a seguirci!

