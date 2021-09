Meteo 7 giorni: attenzione a TEMPORALI e NUBIFRAGI, ecco dove!

Gli ombrelloni al nord si chiuderanno presto, proveranno a resistere altrove ma il tempo sta pensando di mandare in scena l'autunno anche sul resto del Paese, specie al centro, a scoppio ritardato al sud, dove peraltro non sono pochi quelli che fanno il bagno al mare tutto l'anno, specie in Sicilia, dunque lì fa storia a sé.



A provocare lo "spegnimento" graduale della stagione estiva ci sta pensando una corrente instabile da sud ovest a determinare i primi piovaschi al nord, che presto si tradurranno in temporali anche forti; focolai temporaleschi di tipo marittimo potranno investire la Toscana nella mattinata di giovedì sconfinando verso la Romagna.



Dopo un venerdì in cui i fenomeni andranno localizzandosi sul nord-est, ne giungeranno altri nel fine settimana al nord, localmente molto abbondanti lungo la fascia montana e pedemontana, specie lombarda e veneta.



Altrove il week-end vedrà una prevalenza di sole, con temperature ancora piuttosto alte, specie al meridione.



Potrebbe essere però l'ultimo sussulto estivo anche per queste regioni, perché tra lunedì 20 e martedì 21 un vortice depressionario potrebbe sfondare sul settentrione e poi il centro del Paese portando piogge e temporali diffusi, oltre ad un deciso calo delle temperature.



Il maltempo potrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì 22 settembre .

Ecco la sintesi del tempo previsto nei prossimi 7 giorni da MeteoLive:







IL TEMPO in SINTESI sino a MERCOLEDI 22 SETTEMBRE

giovedì 16 settembre: instabile con temporali sparsi al nord e sulla Toscana, qualche rovescio anche su nord Umbria ed alto Lazio, asciutto altrove, caldo al sud.



venerdì 17 settembre: instabile tra nord-est e zone interne del centro con qualche temporale, isolati sul resto del nord ma con ampie schiarite, tempo buono al sud e ancora caldo.



sabato 18 e domenica 19: instabile al nord con brevi temporali, specie a ridosso delle montagne, qualcuno più intenso atteso per domenica su nord Lombardia e nord Veneto, tempo migliore altrove con solo isolati rovesci pomeridiani in Appennino, appena un po' caldo al nord, caldo moderato al centro, più intenso al sud.



lunedì 20: dapprima tempo buono ovunque, poi peggiora al nord ovest con piogge e rovesci entro sera; temperature in calo al nord.



da martedì 21 a mercoledì 22 settembre: maltempo diffuso probabile tra nord e centro con piogge, temporali e netto calo termico, nubi e qualche temporale anche sulla Campania, variabile ma asciutto sul resto del sud, ma anche qui meno caldo.