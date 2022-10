Meteo 7 giorni: anticiclone predominante, l'Atlantico farà un tentativo?

L'anticiclone delle Azzorre si è riappropriato dell'Italia dopo una consistente pausa che ha permesso alle piogge di bagnare tante nostre regioni a più riprese. Solo il nordovest è stato il meno coinvolto dalle varie perturbazioni transitate nel mese di settembre, per cui vi è ancora un'elevata carenza d'acqua.

Nel corso della settimana avremo ben poco di cui parlare considerando che l'anticiclone sarà ben disteso su tutto lo Stivale e pianterà le radici nel basso Mediterraneo. In tale posizione l'anticiclone riceverà anche un piccolo contributo sub-tropicale che ne permetterà un costante riscaldamento col passare dei giorni. Ecco che le temperature tenderanno gradualmente a salire da nord a sud, portandosi leggermente oltre le medie del periodo.

Insomma l'ottobrata entrerà nel vivo in settimana, persistendo con molta probabilità fino a domenica. Il Sole sarà il protagonista principale, ma qualche nube certamente non mancherà specie al sud, sul lato tirrenico e in pianura Padana. Le nebbie diverranno via via più presenti in Val Padana, complice l'avanzamento stagionale.

Ad inizio prossima settimana ecco che l'Atlantico potrebbe pian piano, con gran fatica, provare a contrastare l'anticiclone. Deboli impulsi occidentali potrebbero inserirsi nel Mediterraneo dando luogo a instabilità isolata, più probabile sul lato tirrenico e le isole maggiori.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su tutta Italia, temperature in aumento e clima mite di giorno.

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibile peggioramento in Sardegna per l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione da ovest. Temperature stazionarie o in aumento lieve.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto qualche rovescio su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie.

Sabato 8 ottobre: generalmente stabile su tutta Italia con clima mite di giorno e più freddo di notte.

Domenica 9 ottobre: stabile da nord a sud, un po' di nubi sparse al nord, rari fenomeni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 ottobre: possibile graduale cedimento dell'anticiclone nel Mediterraneo. Nubi in aumento al nord e lato tirrenico, piogge sparse e deboli. Temperature stazionarie.

Martedì 11 ottobre: precipitazioni sparse sul lato tirrenico e le isole maggiori. Più asciutto altrove. Temperature in lieve calo.

