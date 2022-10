Meteo 15 giorni - l'alta pressione uscirà di scena; ecco nuovamente la PIOGGIA sull'Italia

Giungono anche oggi conferme dagli elaborati a nostra disposizione circa una dipartita dell'alta pressione che dovrebbe concretizzarsi a piccoli passi nell'arco della settimana prossima sul Mediterraneo e sull'Italia.

A dire il vero, le prime avvisaglie di un cedimento anticiclonico le avremo già nel prossimo week-end, ma per avere i primi frutti in termini di piogge si dovrà attendere la settimana successiva.

La prima mappa è la media di tutti gli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per mercoledi 12 ottobre:

Notiamo come il lungo ponte anticiclonico che ci interesserà nei prossimi giorni tenderà a dividersi: una cellula isolata resterà sull'Europa orientale, mentre l'anticiclone delle Azzorre si defilerà in Atlantico. Il calo della pressione sull'Italia e sul Mediterraneo sarà quindi inevitabile, con l'arrivo di addensamenti nuvolosi e le prime piogge specie al centro-nord in un contesto molto mite.

Si tratterà del primo atto di un lungo lavoro di erosione da parte delle correnti atlantiche ai danni della struttura anticiclonica, che entro metà mese dovrebbe levare definitivamente le tende dall'Italia.

Al suo posto potrebbe insediarsi una cicolazione opposta, ovvero una bassa pressione con condizioni meteorologiche autunnali su gran parte della Penisola. A tal proposito, ecco cosa prevede la media degli scenari americana per domenica 16 ottobre:

Anticiclone defilato in Atlantico e correnti fredde da nord-ovest, che sfruttando la sua spalla si infileranno nel Mediterraneo, attivando una circolazione depressionaria proprio sull'Italia. Tutto ciò potrebbe determinare condizioni piovose sul nostro Paese, come mostra la mappa della probabilità di pioggia valida sempre per domenica 16 ottobre:

Dove vedete il colore giallo, la pioggia sarà probabile tra il 50 e il 70%, quindi una probabilità abbastanza elevata. Tra il 30 e il 50% dove vedete il colore verde.

Nei prossimi giorni continueremo a fare il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni dei modelli; continuate quindi a seguirci.

