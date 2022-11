Meteo 7 giorni: al maltempo seguirà un altro FORTE anticiclone?

Nemmeno il tempo di tornare a parlare di piogge e clima autunno che subito l'anticiclone comincia ad invadere le emissoni dei modelli matematici già dal medio termine.

Come anticipato in questo articolo diventa sempre più probabile un repentino rinforzo dell'anticiclone nel corso della prossima settimana, destinato a riportare stabilità e temperature via via più elevate. Certamente non torneremo al caldo anomalo dei giorni scorsi, ma la colonnina di mercurio risalirà oltre le medie del periodo su buona parte dello Stivale.

Qualche disturbo ci sarà, soprattutto tra 9 e 10 novembre, sulle regioni nordoccidentali, ma nel complesso prevarrà il bel tempo in ottica autunnale. Quest'ultima affermazione lascia intendere il quasi scontato sviluppo di nebbie e nubi basse, specie al nord, sul mar Ligure e l'alto Tirreno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Nevicate in Appennino oltre 1500 metri. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: ultime piogge al sud con vento in rinforzo, soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 9 novembre: blando peggioramento al nord-ovest da confermare, molto stabile altrove. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordovest, un po' di nubi sul nordest e al centro. Stabile al sud. Temperature in aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: forte anticiclone su tutta Italia, ancora tempo stabile e nebbie probabili su Val Padana e coste.

