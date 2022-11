L'anticiclone non vuole arrendersi, altra ANOMALA mitezza la prossima settimana?

Il maltempo è tornato nel Mediterraneo dopo essersi fatto desiderare per quasi tutto il mese di ottobre. Stiamo vivendo ore autunnali da nord a sud e così sarà per gran parte del week-end: il merito è senza dubbio di una perturbazione nord Atlantica, la quale sta dando vita ad una depressione nel Tirreno ricca di nubi, piogge e locali temporali.

Tuttavia è altamente probabile che possa trattarsi solo di una breve parentesi, il che non andrebbe certamente a favore dei nostri bacini idrici. La prossima settimana, infatti, potrebbe rivelarsi prevalentemente stabile e avara di piogge grazie ad una nuova rimonta anticiclonica su buona parte dell'Europa centro-occidentale.

L'anticiclone delle Azzorre spingerà via rapidamente l'attuale perturbazione già sul finire della settimana, dopodiché da lunedì tornerà il Sole quasi ovunque, al netto delle tipiche nebbie e nubi basse del periodo.

Buona parte del periodo tra 7 e 13 novembre si rivelerà stabile, eccezion fatta per qualche refolo instabile al nordovest tra mercoledì 9 e giovedì 10, in grado di portare qualche pioggia (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Per il resto avremo ben poco di cui parlare, se non del nuovo aumento termico come evidenziato dalle anomalie di temperatura previste tra 8 e 13 novembre. L'aumento termico più importante sarà al nord, dove saliremo oltre le medie del periodo di almeno 3-4°C.