Meteo 15 giorni: verso un clima più MITE, ma con possibili PIOGGE

Il previsto cambio di scenario nella terza decade di ottobre sembra concretizzarsi anche nelle ultime analisi estrapolate oggi dagli elaborati.

In sostanza, se ne andranno le correnti fredde settentrionali e si aprirà una breve parentesi con l'alta pressione per tutti ad inizio settimana prossima. Successivamente, le correnti atlantiche inizieranno a forzare il blocco imposto dall'alta pressione sul Continente, dilagando come un fiume in piena anche verso l'Italia.

In un primo tempo, l'aria umida atlantica si limiterà a lambire il centro-nord della nostra Penisola, come mostra questa mappa estrapolata per sabato 23 ottobre:

Sull'Italia avremo un clima umido e piuttosto mite con qualche sporadica pioggia limitata al nord ed alle regioni del versante tirrenico dove si avrà il passaggio di alcuni corpi nuvolosi. Al sud e sulle Isole invece il tempo si presenterà buono e molto mite per il periodo, specie sulla Sicilia e le regioni estreme.

Volgendo lo sguardo a prua, un guasto del tempo più consistente sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia potrebbe verificarsi sul finire del mese, stante l'ingresso più deciso di una perturbazione da ovest.

Questa la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 26 ottobre:

Ben si nota la perturbazione accolta all'interno di un'ampia saccatura in procinto di portare piogge estese e talora intense sull'Italia, ad iniziare dal settori di ponente e dal nord. Su questo punto urgono ovviamente conferme che vi daremo passo passo con i prossimi aggiornamenti dei modelli.

