Meteo 15 giorni: uno sguardo al tempo di Natale: mite, freddo o piovoso?

Mancano ormai 10 giorni alla festa più importante dell'anno, ovvero il Natale. Già si snocciolano analisi a lungo termine per sapere se per una volta avremo un Natale con la neve come viene da sempre dipinto in tv, oppure saremo alle prese con il solito clima scialbo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Diciamo subito che nel periodo natalizio il vortice polare tende quasi sempre ad un fisiologico rinforzo. Questo consente l'arrivo di masse d'aria molto mite dall'Atlantico se non addirittura l'alta pressione; ecco il motivo per cui questa festa è quasi sempre accompagnata dalla mitezza e dall'assenza di neve e freddo in Italia.

Secondo le mappe oggi disponibili, sembra che anche quest'anno la tradizione del Natale mite venga rispettata, anche se ovviamente manca tempo e questa tendenza dovrà essere ampiamente confermata.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per le ore centrali di Natale, ovvero domenica 25 dicembre:

Non avremo un'alta pressione sull'Italia, ma la nostra Penisola verrà raggiunta da correnti miti di matrice meridionale e occidentale. Tutto ciò sarò causa di una certa nuvolosità che potrebbe essere accompagnata anche da qualche pioggia, ma sempre in un contesto mite.

La mappa della probabilità di pioggia prevista in Italia per il giorno di Natale, mostra quanto detto poco sopra:

Dove vedete il colore blu la probabilità di pioggia sarà bassa, mentre il colore verde indica una probabilità di pioggia media. Come vedete, la pioggia potrebbe frequentare alcune aree della nostra Penisola, mentre la neve sarà limitata ai rilievi più elevati.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 28 dicembre, le correnti atlantiche potrebbero spingere decisamente di più:

In altre parole, la probabilità di pioggia sarà in aumento un po' ovunque, ma sempre in un contesto piuttosto mite.

