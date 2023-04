Meteo 15 giorni: un po' di PIOGGIA, ma alta pressione sempre nel mezzo!

Anche quest'oggi vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 15 aprile - In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Oltre al solito gobbone anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, si nota sull'Italia una perturbazione che nella giornata precedente (venerdi 14) dispenserà piogge al nord e al centro, per poi puntare verso le altre regioni nella giornata del 15.

Sarà l'unico passaggio degno di nota, in quanto l'alta pressione invece di starsene tranquilla e lasciare scorrere le perturbazioni verso levante come dovrebbe essere, si metterà nuovamente nel mezzo, bloccando il suddetto flusso e lasciando alla nostra Penisola solo le briciole (piovose).

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 19 aprile, notiamo in maniera chiara quanto detto poco sopra. Vi ricordiamo che si tratta sempre della probabilità di pioggia a scala europea:

Niente da fare per il flusso atlantico che si troverà bloccato da questo macigno pressorio posto nel modo peggiore possibile, ovvero tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Ci sarà forse spazio per infiltrazioni fresche dai quadranti settentrionali che si farebbero sentire con qualche acquazzone o temporale sulle regioni del medio Adriatico e al meridione.

Solo dopo il giorno 20 aprile l'alta pressione potrebbe un po' sgonfiarsi e lasciare passare qualche corpo nuvoloso da ovest, ma è davvero presto per parlarne ora.

