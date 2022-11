Meteo 15 giorni: un po' di alta pressione, poi nuove PERTURBAZIONI dietro l'angolo

Sembra ormai probabile un inizio seconda decade di novembre comandata dall'alta pressione. La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 11 novembre mostra un anticiclone abbastanza ingombrante su quasi tutto il nostro Continente:

Non si tratterà di un mostro anticiclonico come quello della settimana scorsa, sia come temperature (che saranno nettamente piu basse e di stampo autunnale) sia come persistenza. Inoltre, le correnti occidentali dovrebbero limare la struttura stabilizzante abbastanza in fretta nell'arco della seconda decade, riproponendo il loro campionario di pioggia anche se in un contesto abbastanza mite.

Ecco la media degli scenari americana valida per martedi 15 novembre:

Alta pressione distrutta dalle suddette correnti occidentali che dovrebbero introdurre altri episodi piovosi a metà mese. A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida proprio per martedi 15 novembre:

Notiamo molte aree con probabilità di pioggia elevata o media, specie al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno. Più bassa la probabilità di pioggia lungo il versante adriatico e al sud ad eccezione della Campania.

