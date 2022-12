Meteo 15 giorni: ulteriori aggiornamenti sul tempo di Natale e non solo!

Cosa bolla in pentola dal punto di vista atmosferico per il periodo natalizio? Stando alle ultime mappe in nostro possesso, al momento possiamo scongiurare un Natale freddo, anzi, sulla quasi totalità della nostra Penisola sarà il solito Natale mite, ma non del tutto stabile.

Per saperne di più, analizziamo la media degli scenari del modello americano valida proprio per le ore centrali del 25 dicembre:

Notiamo una zona di alta pressione che ingloberà quasi tutta l'Italia ed avrà il suo centro poco a sud della Sicilia. Sul suo bordo occidentale scorreranno però correnti miti e umide meridionali che potrebbero dare luogo a qualche pioggia su alcune aree del settentrione.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio da modello americano sempre per il giorno di Natale.

Probabilità elevata di pioggia solo sulla Liguria e l'alta Toscana. Rischio medio-basso di pioggia anche in prossimità dell'arco alpino, con neve però solo a quote elevate. Molto bassa o nulla invece la medesima probabilità per il centro e il meridione, dove vigerà un clima nel complesso mite.

Volgendo lo sguardo oltre, si nota che la percussione delle correnti atlantiche potrebbe alla lunga risultare vincente nei confronti dell'alta pressione mediterranea. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per mercoledi 28 dicembre:

La nostra Penisola potrebbe essere interessata da correnti miti, ma molto umide dall'Atlantico, foriere di piogge soprattutto al nord e al centro con nevicate solo sulle Alpi. Resterebbe più stabile e mite il tempo al sud e sul medio-basso Adriatico.

