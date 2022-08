Meteo 15 giorni: torna l'estate, ma non il caldo atroce

La fase centrale del mese di agosto sta trascorrendo tra instabilità e caldo intenso. Nelle prossime ore il caldo atroce al meridione se ne andrà e la nostra Penisola verrà interessata da aria più fresca associata anche a temporali.

Si conferma invece una fine agosto all'insegna della stabilità, con tanto sole e temperature in aumento. In altre parole, l'estate non si darà per vinta e garantirà ancora un clima soleggiato che potrebbe estendersi anche ai primi giorni di settembre.

La media degli scenari del modello americano valida per domenica 28 agosto, mostra una situazione stabile e soleggiata su tutta la nostra Penisola:

Le precipitazioni saranno azzerate a parte forse qualche temporale pomeridiano di stagione sulle Alpi o lungo la dorsale appenninica.

Farà caldo? Anche quest'oggi possiamo scongiurare che torni il caldo atroce sulla nostra Penisola. A tal proposito, ecco la media termica del modello americano valida sempre per domenica 28 agosto:

Caldo sopportabile da nord a sud sulla nostra Penisola. Anche oggi sembra che il caldo intenso si arrocchi tra il nord Africa e la Penisola Iberica, senza intervenire sulla scena italiana.

Questa situazione di stabilità potrebbe perdurare fino ai primi giorni di settembre, ma avremo modo di riparlarne. Continuate quindi a seguirci.

