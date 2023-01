Meteo 15 giorni: tentativi freddi apprezzabili, ma l'inverno è un'altra cosa

Briciole d'inverno sulla nostra Penisola nei prossimi giorni. Nell'arco della seconda decade di gennaio verremo interessati da un flusso di correnti nord-occidentali che garantiranno un tempo complessivamente variabile con alcuni fenomeni relegati essenzialmente al centro e al meridione, dove non mancherà anche qualche nevicata in Appennino.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 18 gennaio mostra l'alta pressione defilata ad ovest ed un flusso moderatamente freddo da nord-ovest sull'Italia:

Come anticipato poco sopra, questa situazione potrebbe garantire un po' di inverno (il minimo sindacale), ma solo sulle regioni centro-meridionali che avrebbero un clima instabile ed anche un po' freddo. Per il settentrione tale situazione risulterà invece la peggiore che si possa avere in inverno, quantomeno dal punto di vista precipitativo sui nostri versanti, con frequenti incursioni del Favonio dove non ce ne sarebbe davvero bisogno, ovvero al nord-ovest.

Questa situazione, come anticipato, potrebbe durare fino al termine della seconda decade di gennaio. E poi? Beh, le elaborazioni odierne sono virate al peggio e danno manforte al solito anticiclone "mangia-inverno" posizionato nel solito modo. Ecco cosa ci propone oggi la media degli scenari americana valida per domenica 22 gennaio:

Si tratta di proiezioni a lungo termine, di conseguenza si spera possano cambiare, ma se si arrivasse a questa situazione, la terza decade di gennaio potrebbe essere interamente compromessa sotto il profilo dei fenomeni e del freddo, come avvenuto negli ultimi anni.

Vedremo cosa ci proporranno le mappe nei prossimi giorni, sperando di non finire in questa "trappola" organizzata come al solito dal vortice polare. Continuate a seguirci.

