Meteo 15 giorni: tempo INSTABILE per tutta la prima decade di giugno? Sì, ma non per tutti

Cosa bolle in pentola nella prima decade di giugno, ovvero per i primi 10 giorni dell'estate meteorologica? Le notizie non sono particolarmente confortanti sotto il profilo della stabilità e del caldo. In sostanza, l'Italia resterà inserita in un'ampia palude barica che scaturirà ancora dallo sbilanciamento dell'alta pressione verso le Isole Britanniche.

C'è da dire però che le regioni meridionali risentiranno di un blando promontorio anticiclonico di matrice africana che garantirà condizioni meteorologiche migliori.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa nella giornata di giovedi 8 maggio:

Due zone di alta pressione ed un canale instabile nel mezzo dove si attiveranno rovesci e temporali. Le due zone anticicloniche saranno posizionate in sede inglese e tra la Sicilia e il nord Africa.

Le condizioni meteorologiche a scala europea che avremo con questa situazione sono riassunte dalla mappa delle probabilità di pioggia a scala europea prevista per la medesima giornata:

Ecco il canale con precipitazioni che si estenderà su parte dell'Europa centro-occidentale e il centro-nord della nostra Penisola. Qui saranno ancora probabili temporali o rovesci in un contesto sparso. Viceversa, al sud e sulla Sicilia il tempo sarà migliore proprio per la presenza del blando promontorio altopressorio sopra menzionato.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 11 giugno, la mappa sinottica a scala europea prevede quanto segue:

Alta pressione sempre troppo sbilanciata a nord-ovest con ingresso di correnti relativamente fresche ed instabili sulla nostra Penisola, segnatamente al nord e al centro, dove i fenomeni saranno maggiori, in un contesto assolutamente non caldo.

Infine, questa è la probabilità di pioggia a livello nazionale prevista per domenica 11 giugno:

Bassa probabilità di pioggia sulle Isole e all'estremo sud, per il resto probabilità media o elevata, addirittura molto elevata nelle aree interne del centro e su parte del settentrione.

