Meteo 15 giorni: spunta una speranza di PIOGGIA per il NORD, ma è CREDIBILE?

Il nord Italia aspetta la pioggia. Ricordiamo che su alcune aree del nord-ovest non piove da 50 giorni! C'è bisogno della pioggia che lavi l'atmosfera e faccia scendere i livelli di inquinamento in Valpadana, ma soprattutto c'è bisogno della neve sulle Alpi; non pensiamo solo agli sciatori, ma anche al mantenimento delle falde idriche che quest'anno sono messe sotto forte stress!

Il modello americano, nella sua corsa ufficiale del pomeriggio dà fiato alla speranza non solo al settentrione, ma anche alle regioni del versante tirrenico. Ecco la mappa estrapolata dallo scenario ufficiale americano per sabato 5 febbraio:

Notiamo finamente la "liberazione" dell'Europa occidentale dalla morsa dell'anticiclone, che con la sua parte forte sfilerà in Atlantico. L'ondulazione sarebbe proficua per le regioni settentrionali e l'alto Tirreno, dove si avrebbero piogge e nevicate anche abbondanti sulle Alpi.

E' credibile questa evoluzione? Sebbene anche il modello europeo accenni ad un cambiamento per il medesimo lasso temporale, la media degli scenari del modello di oltre oceano non ne vuol sapere di far cambiare le cose. Ecco la mappa valida sempre per sabato 5 febbraio:

Ve lo diciamo senza giri di parole: la media degli scenari NON conferma ciò che viene contemplato questo pomeriggio dallo scenario ufficiale americano, che di conseguenza NON è credibile.

Come si nota dalla mappa, l'alta pressione quasi sicuramente sarà piazzata nel solito modo (e non più ad ovest come viene contemplato dall'ufficiale), con un guasto relativo e transitorio che interesserebbe il centro-sud, saltando nuovamente il settentrione, alla stregua degli ultimi passaggi.

Nei prossimi giorni vedremo se vi saranno novità in questo campo. Intanto, focalizziamo l'attenzione sul freddo che potrebbe entrare con il passaggio suddetto. La terza mappa mostra la probabilità di avere isoterme a 1500 metri inferiori a -5° nella giornata di domenica 6 febbraio:

Probabilità attorno al 60% solo sulle Alpi. Su gran parte d'Italia la medesima probabilità viene quotata attorno al 40%, quindi medio-bassa. Molto bassa invece sulle Isole e l'estremo sud, attorno al 20-30%.

