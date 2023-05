Meteo 15 giorni: speranze di stabilità? POCHE!

L'anticilone delle Azzorre farà un tentativo di allungo sull'Europa occidentale all'inizio della settimana prossima, ma l'esito pare già scontato (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/la-prossima-settimana-l-anticiclone-delle-azzorre-far-un-tentativo-ma-sar-vera-gloria-/97550/)

In sostanza, la figura stabilizzante atlantica punterà ancora una volta troppo a nord da consentire una copertura adeguata alla nostra Penisola, che resterà tra le braccia dell'instabilità ancora per lungo tempo.

Come già accennato, il lieve aumento dei geopotenziali sul Mediterraneo dovrebbe scongiurare intense ondate di maltempo ed un clima un po' più caldo, ma la stabilità sarà tutta un'altra cosa.

Le mappe si ripetono, non cambiando gli assetti barici per giorni e giorni. La prima mostra la media degli scenari del modello americano valida per domenica 28 maggio:

Che dire? Sempre la solita situazione: un forte anticiclone tra le Isole Britanniche e la Scandinavia ed una palude barica sul Mediterreneo e l'Italia, foriera di instabilità latente, pronta ad attivarsi nelle ore più calde della giornata specie nelle aree interne e montuose.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, la stabilità appare ancora un miraggio. Questa la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 31 maggio:

Niente da fare! Fin tanto che l'alta pressione resterà così defilata a nord-ovest senza entrare sull'Italia, il tempo stabile e più caldo da noi resterà un utopia. A tutto ciò si affiancherà anche una storica latitanza dell'alta pressione africana, che negli ultimi anni presentava già una cospicua attività nel mese di maggio e che oggi invece sembra scomparsa.

Infine, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata in parola, ovvero mercoledi 31 maggio. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ancora troppo rosso o giallo sull'Italia, vale a dire una probabilità elevata o molto elevata che possa piovere!

