La prossima settimana? L'anticiclone delle Azzorre farà un tentativo, ma sarà vera gloria?

L'ultima depressione in ordine di tempo che interesserà la nostra Penisola con piogge intense su alcune regioni, tenderà ad attenuarsi nell'arco della giornata di domenica 21 maggio; e dopo? L'alta pressione delle Azzorre farà un tentativo di allungo verso levante, ma l'asse dell'espansione sarà ubicato sempre troppo a nord e non ci interesserà.

Nell'arco della prossima settimana si apprezzerà comunque un graduale aumento dei geopotenziali sul Mediterraneo. Ciò dovrebbe scongiurare altre fasi di maltempo acuto oltre ad un generele aumento delle temperature.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra l'analisi del modello europeo valida per metà settimana prossima, ovvero mercoledi 24 maggio:

Sia il modello americano che canadese vedono in sostanza lo stesso scenario. L'Italia passerà da una blanda depressione ad una palude barica, di conseguenza ci sarà un piccolo passo in avanti verso la stabilità.

Cosa si intende per PALUDE BARICA? Una sorta di "terra di nessuno", dove non agiscono ne alte pressioni, ne depressioni. Se osservate la mappa, noterete come la spinta dell'alta pressione atlantica sarà a beneficio delle Isole Britanniche...ancora troppo a nord per garantire la stabilità sul nostro Paese.

Da notare, infine, un'anticiclone africano quasi irriconoscibile che nemmeno si vede sulla mappa, essendo posizionato molto a sud, sull'omonimo continente.

Che tempo avremo in sostanza sull'Italia la prossima settimana? Un tempo variabile, con belle schiarite lungo le coste e sulle Isole; le aree interne e montuose invece vedranno il fiorire di rovesci e temporali nelle ore del pomeriggio, che si attenueranno al calare del sole.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per mercoledi 24 maggio, mostra molto bene quanto detto poco sopra. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notate la probabilità di pioggia elevata o molto elevata su tutte le aree interne e montuose, segnatamente nel pomeriggio, mentre sulle pianure e le coste la suddetta probabilità sarà più bassa.

