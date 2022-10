Meteo 15 giorni: SPERANZE di cambiamento nei primi giorni di NOVEMBRE?

Poche speranze aleggiano tra carte e modelli per salvare almeno in extremis il mese di ottobre, un mese che non ha avuto storia, letteralmente inghiottito dal "male climatico del secolo" chiamato alta pressione. Anche la parte finale del mese vedrà la stessa configurazione che si sta ripetendo in maniera quasi maniacale da diverse settimane.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per l'ultimo sabato del mese, ovvero sabato 29 ottobre:

Nulla di nuovo sul fronte italico e mediterraneo: ancora alta pressione dominante, con il flusso atlantico che tenderà a lambire le regioni settentrionali dove potrebbe attivarsi qualche pioggia. Al centro e al sud il nulla assoluto condito da temperature fuori norma, che su alcune zone potrebbero avere ancora standard estiveggianti.

Qualcosa potrebbe cambiare nei primi giorni di novembre; volendoci fidare delle mappe oggi disponibili, l'alta pressione potrebbe sgonfiarsi e lasciare spazio a precipitazioni maggiormente organizzate, che dalle regioni settentrionali si estenderebbero poi al resto d'Italia.

Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italiana valida per giovedi 3 novembre:

Si notano le piogge che dalle zone del nord potrebbero estendersi a gran parte della Penisola sotto l'egida di temperature in calo. Vedremo se sarà la volta buona per scacciar via in maniera definitiva l'alta pressione dal Mediterraneo in favore di configurazioni finalmente più autunnali.

