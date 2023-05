Meteo 15 giorni: speranze di cambiamento FLEBILI almeno fino a fine mese

Staticità quasi disarmante delle configurazioni bariche a scala europea! Da giorni stiamo commentando questa situazione, che fa davvero fatica a sbloccarsi. In altre parole sul Mediterraneo è presente un pozzo depressionario che invece di risolversi a favore di condizioni meteo più stabili, risulta continuamente alimentato da aria fresca proveniente dall'est europeo. Ne deriva una situazione ferma, bloccata, anche per via della posizione che ha assunto l'anticiclone delle Azzorre.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di sabato 27 maggio:

Con le righe rosse abbiamo indicato la spinta dell'alta pressione delle Azzorre che se ne andrà ancora verso nord-est, snobbando l'Italia e il Mediterraneo. I geopotenziali tenderanno un po' a salire: ciò dovrebbe garantire una situazione meno perturbata, che comunque si manterrà nei ranghi di un'instabilità latente. Detto in altri termini, i rovesci ed i temporali potrebbero trasferirsi verso le aree montuose nel pomeriggio, mentre sulle coste il tempo sarà migliore, non escludendo ovviamente la possibilità di sconfinamenti.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per sabato 27 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Zone alpine e appenniniche avranno probabilità di pioggia elevata o molto elevata proprio per i motivi di cui sopra. Probabilità di pioggia minore sulle Isole e lungo le coste, in un contesto termico nel complesso gradevole.

Volgiamo ora lo sgardo oltre arrivando a fine mese. Questa la media degli scenari del modello americano valida per martedi 30 maggio:

Non è un errore di mappa, ma solo la posizione delle figure bariche che si ripete quasi con ossessione! Avremo ancora un ponte anticiclonico troppo alto da garantire la stabilità dalle nostre parti; noi infatti resteremo tra le braccia di una relativa depressione e questi saranno i risultati (mappa probabilità di pioggia per il giorno 30)

Le temperature, infine, si manterranno su standard gradevoli senza punte al rialzo eccessive.

