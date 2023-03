Meteo 15 giorni: si faranno passi avanti verso la PIOGGIA?

Questo pomeriggio iniziamo la nostra analisi mostrandovi la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 25 marzo. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo un regime di correnti occidentali sull'Europa. La parte sottostante della mappa, quella a probabilità di pioggia bassa o nulla, raffigura l'alta pressione distesa dal nord Africa alle basse latitudini del Mediterraneo. Ne deriva un regime abbastanza piovoso al nord, specie sulle Alpi, dove la probabilità di pioggia risulta al momento molto elevata così come sull'Europa centrale. La medesima probabilità tenderà invece a scadere andando verso sud, restando comunque media nelle aree interne del centro. Sarà invece più bassa al sud e sulle due Isole Maggiori, dove l'influenza dell'alta pressione sarà più diretta.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 28 marzo, il modello americano nella sua media non mostra cambiamenti di rilievo nell'assetto delle correnti, con alcune piogge che in Italia sarebbero comunque garantite.

Ecco la mappa sinottica attesa per martedì 28 marzo secondo la media degli scenari del modello americano:

Nonostante l'alta pressione sempre un po' invadente, le correnti atlantiche dovrebbero riuscire ad interessare la nostra Penisola con alcune precipitazioni. La rispettiva mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata mostra infatti quanto segue:

La probabilità di pioggia più alta sarà presente sulle Alpi e nelle aree interne dell'Italia centrale. Altrove la probabilità sarà media dove vedete il colore verde e bassa dove campeggia il colore blu.

Insomma, le piogge nell'arco della terza decade mensile sembrano al momento confermate, anche se in maniera un po' sparse ed irregolare. Vedremo cosa diranno gli elaborati nei prossimi giorni.

