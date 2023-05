Meteo 15 giorni: qualche passo avanti verso il CALDO, ma i TEMPORALI non molleranno del tutto la presa

Forse qualcosa cambierà entro la fine del mese in Italia. In verità non aspettiamoci un ribaltone delle configurazioni bariche che resteranno quasi al loro posto, piuttosto un generale aumento dei geopotenziali sul Mediterraneo, come già accennato ieri. Questo, se da un lato farà aumentare un po' le temperature, dall'altro dovrebbe limitare un po' i fenomeni di instabilità marcata, scongiurando altre fasi di maltempo sulla nostra Penisola.

Attenzione però! Non vi sarà nessuna alta pressione, solo un'attenuazione dell'instabilità; in altre parole, passeremo da un tempo instabile/perturbato ad un'instabilità latente che si metterà in mostra nelle ore più calde ed in prossimità dei rilievi; un tempo quindi più incline al semestre caldo.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per sabato 27 maggio:

Qualcosa cambierà, ma come vedete non per la disposizione delle figure bariche. Il ponte anticiclonico disteso dalle Isole Britanniche alla Scandinavia dovrebbe infatti reggere. Da noi si passerà da una blanda depressione ad una "palude barica" ovvero una "terra di nessuno" dove a comandare sarà un'instabilità latente. In sintesi, bel tempo di notte e al mattino, più instabile nel pomeriggio-sera sui rilievi.

Sul fronte dell'ipotetico "caldo", queste sono le temperature a 1500 metri previste per il medesimo giorno, ovvero sabato 27 maggio:

Per il momento, la media termica degli scenari del modello americano non prevede nessuna ondata di caldo insopportabile sull'Italia. Al massimo un caldo sopportabile, con il caldo intenso ben arroccato sul nord Africa.

Proseguendo oltre e arrivando a martedi 30 maggio, la situazione non sembra mutare nella sostanza:

La parte più forte dell'alta pressione sarà sempre ubicata in sede scandinava. Da noi verrà reiterata la palude barica con un tempo lievemente caldo ed instabile lungo i rilievi nelle ore pomeridiane, dove potrebbero attivarsi dei temporali.

Infine, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per martedi 30 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Come abbiamo detto poco sopra, il rischio di pioggia più elevato sarà presente lungo tutti i rilievi e nelle ore del pomeriggio. Lungo le coste, sulle pianure e sulle Isole tale rischio sarà minore o del tutto nullo.

