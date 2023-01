Meteo 15 giorni: prospettive FREDDE immutate fino alla fine del mese

Le correnti fredde settentrionali dovrebbero interessare, seppure a fasi alterne, la nostra Penisola fino al termine di gennaio. L'alta pressione atlantica, come abbiamo fatto notare più volte, non sembra intenzionata a spanciare, ma dovrebbe restare ferma sul posto, favorendo la reiterazione degli afflussi freddi in direzione del Bel Paese.

La prima mappa è molto eloquente e mostra il quadro sinottico previsto per venerdi 27 gennaio in Europa, secondo la media degli scenari del modello americano:

Alta pressione con un massimo forte di 1035 in prossimità dell'Irlanda. Sul suo fianco destro scenderanno in scioltezza correnti di aria fredda provenienti da nord; queste, oltre a mantenere un quadro termico generalmente inferiore alla norma, determineranno tempo instabile sulle regioni del medio-basso Adriatico e al meridione dove si rinnoverà il rischio di nevicate anche a quote piuttosto basse. Tempo secco, asciutto, ma freddo invece su tutte le altre regioni.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando alla fine del mese, le prospettive imbastite dalla media degli scenari americana per martedì 31 gennaio, sono le seguenti:

Non cambierà molto la situazione, con l'alta pressione posta sui settori occidentali del Continente e l'aria fredda diretta verso la nostra Penisola e l'Europa orientale.

Anche la media termica degli scenari a 1500 metri pone l'Italia sotto un clima piuttosto freddo: questo è il 28 gennaio:

Italia compresa a 1500 metri tra 0° e -4° sulle Alpi. Notate la massa fredda presente più ad est e la relativa mitezza che campeggerà in sede iberica e atlantica, dove avremo il regno dell'anticiclone.

