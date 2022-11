Meteo 15 giorni: PIOGGE ben distribuite in vista per l'Italia

Mancano ancora diversi giorni, di conseguenza la situazione andrà tenuta sotto rigido controllo. Tuttavia anche oggi, come nei giorni scorsi, le elaborazioni a nostra disposizione confermano l'ingresso in pompa magna dell'Atlantico sull'Italia durante la prossima settimana. Atlantico significa perturbazioni, piogge ben distribuite, qualche fenomeno intenso ed un clima complessivamente non freddo, a parte casi locali.

L'alta pressione vorrebbe rimontare nei prossimi 2 giorni, ma verrà infilata prima da una goccia fredda da est, poi dal flusso atlantico occidentale ed entro la metà della settimana prossima non dovremmo più sentir parlare di questa presenza ingombrante.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 18 novembre:

Finalmente autunno...quello vero! Notate la vasta saccatura sull'Italia foriera di piogge e rovesci, ma soprattutto le alte pressioni che finalmente staranno lontane dalla scena meteorologica italiana. L'anticiclone ad ovest contribuirà allo scivolamento dei nuclei verso di noi, mentre quello più ad est frenerà il moto delle perturbazioni verso levante, in modo da consentire i massimi di pioggia proprio sul Bel Paese.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia in Italia valida sempre per venerdi 18 novembre:

Probabilità di pioggia ELEVATA se non addirittura MOLTO ELEVATA su vaste aree della nostra Penisola. Dove vedete il colore verde la medesima probabilità viene al momento giudicata MEDIA.

Si tratterà della solita parentesi perturbata o questa volta si potrà contare su un periodo dinamico più lungo? A questa domanda non sappiamo ovviamente rispondere, ma se ci fidiamo della media degli scenari americana, sembra possa trattarsi di un periodo piovoso finalmente abbastanza lungo.

Ecco infatti la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 22 novembre:

Nessuna alta pressione in vista, solo un bel fusso atlantico con perturbazioni in serie. Ci auguriamo che la situazione vada in questo modo, sarebbe una manna sia per le risorse idriche, sia per i nostri ghiacciai.

