Meteo 15 giorni: oltre alla PIOGGIA si vede anche il FREDDO

L'autunno meteorologico che si concluderà tra una decina di giorni ed è pronto a passare il testimone all'inverno meteorologico al 1 dicembre. Secondo le mappe attuali, il passaggio di consegne avverrà sotto un clima abbastanza freddo e piovoso sulla maggior parte dello Stivale Italico.

La prima mappa è la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 30 novembre:

Un vasto anticiclone dovrebbe chiudere il flusso atlantico in favore di masse d'aria fredda ed instabili provenienti dall'est europeo. Le temperature previste sulla mappa si riferiscono all'altezza isobarica di 850 hpa, in linea di massima 1500 metri. Notate l'Europa centro-orientale con termiche alla medesima quota al di sotto dello zero, mentre più ad ovest vigerà un clima decisamente più mite.

Il Mediterraneo resterà comunque inglobato in una blanda depressione ed il tempo non sarà buono sul Bel Paese. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per giovedi 1 dicembre:

Punte con probabilità di pioggia elevata nelle aree colotare in giallo. Per il resto l'Italia sarà avvolta da una probabilità di pioggia media e solo in pochissime aree sarà bassa (dove vedete il colore blu).

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando a sabato 3 dicembre, la media degli scenari americana mostra un Mediterraneo ancora depressionario:

In altre parole, ancora occasione per piogge e nevicate in montagna a quote non troppo elevate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località