Meteo 15 giorni: occasioni ripetute di MALTEMPO sull'Italia!

"Come ti distruggo il vortice polare". Può sembrare una frase forte all'inizio dell'inverno, ma i modelli a nostra disposizione a medio e lungo termine contemplano un vortice polare davvero in affanno, con la possibilità di frequenti puntate di maltempo sullo Stivale nei primi giorni di dicembre.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 7 dicembre:

Davvero una situazione singolare negli ultimi tempi. Dove solitamente è presente l'alta pressione delle Azzorre, avremo invece una depressione con aria fredda di diretta estrazione continentale verso l'Europa centro-settentrionale. La nostra Penisola verrà invece interessata da correnti umide di ritorno dalla depressione iberica, che daranno luogo a piogge a più riprese specie a centro-nord, unitamente ad ottime nevicate sulle Alpi.

A tal proposito, la mappa della probabilità di pioggia imbastita oggi dal modello americano per giovedì 8 dicembre mostra quando detto poco sopra:

Tanta pioggia in arrivo, con probabilità spesso elevata o anche molto elevata dove notate il colore rosso. Pioggia, ma ovviamente anche neve sulle Alpi a quote non troppo elevate specie sul nord-ovest.

Sarebbe in sostanza un ottimo viatico per le regioni del nord che sono reduci da un autunno non eccezionale dal punto di vista del ricarico idrico, dopo un'estate ed una primavera a dir poco disastrose.

Infine, questa è la mappa sinottica attesa in Italia imbastita dalla media degli scenari americana per la giornata di sabato 10 dicembre:

Ancora aria fredda da est alle medie ed alte latitudini europee e correnti miti e piovose occidentali sulla nostra Penisola con occasione per ulteriori piogge, ma in un contesto abbastanza mite.

