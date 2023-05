Meteo 15 giorni: niente stabilità! L'Italia resterà alle prese con ROVESCI e TEMPORALI

Non erano poi così errate le tendenze che contemplavano un maggio instabile dall'inizio alla fine. Siamo solo alla metà del mese e la situazione può indubbiamente cambiare, ma le proiezioni dei modelli a lunga gittata ci suggeriscono una seconda parte mariana ancora all'insegna dell'instabilità atmosferica, con frequenti acquazzoni o temporali, in un contesto termico sicuramente non caldo.

La situazione barica a livello globale presenta una staticità quasi disarmante...anzi, possiamo quasi dire che il tempo si sia bloccato. La mappa imbastita dalla media degli scenari del modello americano valida per martedi 23 maggio mostra bene questa immobilità delle figure bariche:

L'alta pressione delle Azzorre continua a slanciarsi verso nord-est e con un ponte a collegarsi con un altro massimo pressorio sull'Europa nord orientale. Fin tanto che avremo questa situazione, il Mediterraneo risulterà "depresso", ovvero sede di tempo instabile, a tratti anche perturbato.

Spazio quindi ad altri rovesci, altri temporali, sotto l'egida di un clima assolutamente non caldo...anzi, sotto i fenomeni potrebbe fare addirittura fresco.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a venerdi 26 maggio, la staticità disarmante delle configurazioni bariche sarà ancora realtà:

Rispetto alla mappa sopra, notiamo pochissime differenze dal punto di vista atmosferico a scala europea: alte pressioni ancora troppo a nord e Mediterraneo depresso con tempo instabile ad oltranza.

Infine, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per venerdi 26 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Dove vedete la probabilità bassa o nulla di pioggia agirà l'alta pressione. Si fa presto a capire come la nostra Penisola resterà abbracciata dall'instabilità, con probabilità di pioggia anche molto elevata laddove è presente il colore rosso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località