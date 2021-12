Meteo 15 giorni: Natale con il FREDDO o con il MALTEMPO?

Le ipotesi sul tempo del periodo natalizio si succedono su carte e modelli senza esclusione di colpi. Purtroppo la distanza previsionale resta impervia ed i modelli stanno incontrando non poche difficoltà a risolvere questo rompicapo.

Alcuni elaborati, come ad esempio il modello europeo, optano per la tesi relativamente più mite, ma perturbata (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-scatenato-neve-e-maltempo-su-diverse-regioni-sotto-natale-credibile-questa-evoluzione-/92510/). Il modello americano invece concede ancora molte frecce all'arco del freddo, che potrebbe entrare in scena poco prima della festa natalizia, con correnti di matrice orientale o nord-orientale.

Il problema è stabilire chi avrà ragione. La prima mappa che vi mostriamo oggi è la media di tutti gli scenari del modello americano valida per la festa di Natale, ovvero sabato 25 dicembre:

A sinistra della linea rossa avremo il dominio delle correnti umide e piovose di matrice atlantica; nella parte destra agiranno invece correnti molto fredde che tenderanno poi a confluire con l'aria più temperata di cui sopra.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del modello americano, le regioni settentrionali e parte di quelle centrali potrebbero ricevere ingerenze fredde con rischio di nevicate a bassa quota, anche se il limite di confluenza si posizionerà poco piu a nord. Le due Isole Maggiori, il medio-basso Tirreno e parte del meridione potrebbero invece restare sotto il tiro dell'aria umida e temperata foriera di piogge anche copiose, ma con neve solo a quote elevate.

Per rendere più chiaro il tutto, vi presentiamo la mappa delle probabilità che l'isoterma 0° a 1500 metri faccia il suo ingresso sulla Penisola nella giornata di Natale:

Il rischio di avere TEMPERATURE SOTTOZERO A 1500 METRI il giorno di Natale viene giudicata ELEVATA sul nord Italia, tra il 70 e il 90%. Abbastanza ELEVATA, tra il 65 e il 70%, sul medio Adriatico; MEDIA, tra il 45 e il 55% su molte zone del centro peninsulare e più bassa, tra 30 e 40% sul resto d'Italia.

Infine, vi presentiamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi a Natale tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Questo scenario è probabile al 40-45% e contempla temperature a 1500 metri comprese tra -4 e -6° al nord, tra 0 e -2° su gran parte del centro e del meridione peninsulare, attorno allo 0° o poco al di sopra sulle due Isole Maggiori.

L'incertezza sul tempo che farà a Natale resta quindi ancora elevata. Continuate a seguirci anche nei prossimi giorni.

