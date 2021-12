Modello europeo SCATENATO: NEVE e MALTEMPO su diverse regioni sotto Natale; Ã¨ credibile questa evoluzione?

Il modello europeo questa mattina si presenta davvero carico di maltempo per l'Italia. Non disegna un'evoluzione molto fredda, ma garantisce tanta pioggia e soprattutto molta neve ai rilievi del nord, con forse qualche puntata bianca anche in pianura.

Secondo questa uscita, nel periodo natalizio l'alta pressione verrà annichilita dalla confluenza tra aria fredda di matrice orientale e correnti più temperate in arrivo dall'Oceano. Facciamo però parlare le mappe:

Questo è lo scenario ufficiale del modello europeo valido per la vigilia di Natale, ovvero venerdi 24 dicembre.

Con la linea fucsia abbiamo segnato la zona di confluenza tra l'aria fredda orientale e le correnti più miti atlantiche. Come vedete, tale confluenza non sarà probabilmente sull'Italia, ma leggermente più a nord, con un asse disposto tra l'Europa centrale e il Regno Unito.

La nostra Penisola potrebbe invece essere invasa dalle correnti umide oceaniche, che al nord scorreranno su un substrato più freddo garantendo molta neve a anche a bassa quota. Più mite, ma perturbato, il clima sulle altre regioni con neve solo sui rilievi più alti dell'Italia centrale.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere alla domanda esaminiamo la media di tutti gli scenari del modello europeo valida sempre per la Vigilia di Natale.

Nonostante la scadenza previsionale sia ancora molto impervia, la media risulta praticamente sovrapponibile allo scenario ufficiale del modello nostrano, ovvero con la confluenza tra le suddette masse d'aria posta non distante dall'Italia.

Ciò significa che la tesi estrapolata questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo gode di buona affidabilità. Nei prossimi giorni faremo meglio il punto, alla luce delle nuove emissioni del modello.

